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    Международная ассоциация бокса отстранила российских спортсменов от соревнований

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    Совет директоров Международной ассоциации бокса (IBA) запретил россиянам и белорусам участвовать в международных соревнованиях из-за ситуации в Украине, сообщается на официальном сайте организации.

    Российских боксеров отстранили от соревнований
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    Российских боксеров отстранили от соревнований

    Также совет IBA запретил России и Белоруссии принимать соревнования под эгидой IBA на своей территории.

    В понедельник, 28 февраля, исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал спортивным федерациям не допускать до соревнований российских и белорусских спортсменов.

    В тех случаях, когда это невозможно обеспечить в короткие сроки по организационным или юридическим причинам, им разрешается участвовать в соревнованиях в качестве нейтральных атлетов.

    Напомним, что 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале проведения военной «спецоперации» в Донбассе. По требованию Роскомнадзора российские СМИ транслируют только официальную формулировку РФ.

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