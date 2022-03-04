Международная ассоциация бокса отстранила российских спортсменов от соревнований

Российских боксеров отстранили от соревнований Фото: globallookpress.com
Также совет IBA запретил России и Белоруссии принимать соревнования под эгидой IBA на своей территории.
В понедельник, 28 февраля, исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал спортивным федерациям не допускать до соревнований российских и белорусских спортсменов.
В тех случаях, когда это невозможно обеспечить в короткие сроки по организационным или юридическим причинам, им разрешается участвовать в соревнованиях в качестве нейтральных атлетов.
Напомним, что 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале проведения военной «спецоперации» в Донбассе. По требованию Роскомнадзора российские СМИ транслируют только официальную формулировку РФ.