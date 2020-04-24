Майк Тайсон может вернуться на ринг для проведения благотворительных боев

Бывший чемпион мирахочет вернуться на ринг для проведения выставочных боев. По словам 53-летнего ветерана, поединки, в которых он собирается участвовать, будут состоять из четырех раундов.

«Я работал на лапах всю последнюю неделю. Это тяжело, мое тело разбито и очень болит. Я тренируюсь, пытаюсь выйти на ринг. Думаю, я проведу несколько выставочных боев и наберу форму. Я хочу пойти в спортзал и привести себя в форму, чтобы иметь возможность боксировать три или четыре раунда в выставочных боях для каких-то благотворительных организаций. Несколько благотворительных боев, заработать немного денег, помочь бездомным и таким долбанным наркоманам, как я.

Я делаю два часа кардио, велосипед, беговая дорожка в течение часа, потом работаю с легким весом, 250-300 повторений. Я начинаю свой день с бокса, работаю с лапами 25-30 минут, мое состояние улучшается. Я начинаю складывать эти комбинации вместе. Мне больно, я чувствую себя так, будто трое парней выбили из меня все дерьмо», — приводит слова Тайсона The Sun. 0