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    Джошуа взял реванш у Руиса

    Бокс WBO WBA IBF Энтони Джошуа Александр Поветкин
    Британский боксер Энтони Джошуа взял реванш у американца Энди Руиса в титульном бою в тяжелом весе.

    Фрагмент боя
    Фрагмент боя

    В бою, который прошел в Саудовской Аравии, Джошуа победил единогласным решением судей — 118:110, 118:110, 119:109.

    Таким образом, британец вернул себе чемпионские пояса по версиям WBA, WBO и IBF.

    В начале июня Руис в Нью-Йорке нанес Джошуа первое поражение в его профессиональной карьере, выиграв поединок техническим нокаутом.

    Теперь на счету Джошуа 23 победы (21 — нокаутом) при одном поражении. Руис выиграл 33 боя (22 — нокаутом) и потерпел два поражения.

    В андеркарте этого боя россиянин Александр Поветкин встречался с американцем Майклом Хантером. В этом поединке была зафиксирована ничья — 115:113, 113:115, 114:114.

    Поветкин впервые в карьере завершил бой вничью, также в активе 40-летнего россиянина 35 побед (24 — нокаутом) при двух поражениях. 0

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