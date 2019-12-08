Джошуа взял реванш у Руиса

Британский боксервзял реванш у американцав титульном бою в тяжелом весе.

В бою, который прошел в Саудовской Аравии, Джошуа победил единогласным решением судей — 118:110, 118:110, 119:109.

Таким образом, британец вернул себе чемпионские пояса по версиям WBA, WBO и IBF.

В начале июня Руис в Нью-Йорке нанес Джошуа первое поражение в его профессиональной карьере, выиграв поединок техническим нокаутом.

Теперь на счету Джошуа 23 победы (21 — нокаутом) при одном поражении. Руис выиграл 33 боя (22 — нокаутом) и потерпел два поражения.

В андеркарте этого боя россиянин Александр Поветкин встречался с американцем Майклом Хантером. В этом поединке была зафиксирована ничья — 115:113, 113:115, 114:114.

Поветкин впервые в карьере завершил бой вничью, также в активе 40-летнего россиянина 35 побед (24 — нокаутом) при двух поражениях. 0