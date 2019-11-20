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    Мейвезер: Меня просят вернуться на ринг, но мое здоровье — это мое богатство

    Бокс Флойд Мейуэзер
    Чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер сделал заявление касательно возможного возвращения на ринг. Боксер заявил, что не намерен возвращаться в большой бокс, и дал по этому поводу интервью.

    Флойд Мейвезер
    Флойд Мейвезер

    «Меня просят вернуться на ринг, но мое здоровье — это мое богатство. Бокс — это очень, очень жестокий вид спорта. За последние несколько лет многие бойцы погибли на ринге. Ты должен знать, когда остановиться. У меня была великолепная карьера», — заявил 42-летний американец, который отметил, что не намерен отказываться от выставочных боев.

    «Я по-прежнему буду путешествовать и участвовать в выставочных боях. Я зарабатываю большие деньги на этом — от 10 до 30 миллионов долларов. Думаю, я зарабатываю за этом больше, чем большинство бойцов на боях. Я никогда не называл себя звездой. Я — легенда, потому что, когда я уйду, обо мне по-прежнему будут говорить», — цитирует спортсмена Reuters. 0

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