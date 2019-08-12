Джошуа и Руис подписали контракт на бой

Повторный поединок чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весесостоится, сообщил промоутер

По его словам, оба боксера поставили подписи под контрактом. Поединок состоится 7 декабря в Саудовской Аравии.

Ранее стало известно, что Руис отказывается ставить подпись под контрактом, пока ему не повысят гарантированный гонорар. Бой оказался под угрозой срыва.

«Оба боксера поставили подписи под контрактом, все организации об этом проинформированы», — цитирует Хирна BoxingScene.

Руис и Джошуа провели первый бой 1 июня 2019 года. Мексиканский боксер одержал сенсационную победу, поединок был остановлен в седьмом раунде. 0