Уайлдер хочет провести бой с Фьюри в США

Чемпион мира по версии WBC в тяжелом весезаявил, что хотел бы провести повторный бой св США.

По мнению американского боксёра, проведение поединка в США поможет заработать больше денег.

«Мы должны согласовать место проведения боя с Фьюри и его командой, а также с ESPN. На мой взгляд, нужно, чтобы поединок проходил в США, тогда мы заработаем больше денег. Я уверен, что Фьюри согласится на это», — цитирует Уайлдера Behind the Gloves.

Ранее Уайлдер уверенно победил Доминика Бризила, а Фьюри нанес поражение Тому Шварцу. Оба поединка завершились нокаутами. 0