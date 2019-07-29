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    Уайлдер хочет провести бой с Фьюри в США

    Тайсон Фьюри
    Чемпион мира по версии WBC в тяжелом весе Деонтей Уайлдер заявил, что хотел бы провести повторный бой с Тайсоном Фьюри в США.

    Деонтей Уайлдер
    Деонтей Уайлдер

    По мнению американского боксёра, проведение поединка в США поможет заработать больше денег.

    «Мы должны согласовать место проведения боя с Фьюри и его командой, а также с ESPN. На мой взгляд, нужно, чтобы поединок проходил в США, тогда мы заработаем больше денег. Я уверен, что Фьюри согласится на это», — цитирует Уайлдера Behind the Gloves.

    Ранее Уайлдер уверенно победил Доминика Бризила, а Фьюри нанес поражение Тому Шварцу. Оба поединка завершились нокаутами. 0

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