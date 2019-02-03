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    Ковалев победил Альвареса и вернул чемпионский пояс WBO

    WBO
    Россиянин Сергей Ковалев вернул титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 79,38 кг.

    Сергей Ковалев
    Сергей Ковалев
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    В 12-раундовом поединке во Фриско (США) он выиграл у колумбийца Элейдера Альвареса по очкам. Все трое судей отдали победу Ковалеву — 116:112, 116:112, 120:108.

    Напомним, что Ковалев потерял пояс, проиграв Альваресу 4 августа 2018 года техническим нокаутом в 7-м раунде. Проведение реванша предусматривал контракт на первый бой.

    Для 35-летнего российского боксера эта победа стала 33-й при трех поражениях и одной ничьей. 34-летний Альварес потерпел первое в карьере поражение — до этого он выиграл все 24 боя. 0

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