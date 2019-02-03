Ковалев победил Альвареса и вернул чемпионский пояс WBO

Россиянинвернул титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 79,38 кг.

В 12-раундовом поединке во Фриско (США) он выиграл у колумбийца Элейдера Альвареса по очкам. Все трое судей отдали победу Ковалеву — 116:112, 116:112, 120:108.

Напомним, что Ковалев потерял пояс, проиграв Альваресу 4 августа 2018 года техническим нокаутом в 7-м раунде. Проведение реванша предусматривал контракт на первый бой.

Для 35-летнего российского боксера эта победа стала 33-й при трех поражениях и одной ничьей. 34-летний Альварес потерпел первое в карьере поражение — до этого он выиграл все 24 боя. 0