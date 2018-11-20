Тренер Гассиева: Мурат ждет боя с Усиком в супертяжелом весе

Абель Санчес, тренер российского боксера, рассказал о планах своего подопечного провести поединок с украинским боксером

Первый поединок в первом тяжелом весе прошел этим летом и завершился победой украинца.

«Усик — исключительный боец. Надеюсь, в будущем он встретится с Гассиевым в супертяжёлом весе. Уверен, Мурат этого ждёт.

К слову о Мурате, он в порядке, его плечо уже лучше. Он хочет как можно скорее вернуться в зал, он из тех парней, кто всегда хочет быть в зале.

Но пока он проводит время с семьёй и делает то, что должен делать человек его уровня, — общается с политиками и так далее. Думаю, он приступит к тренировкам в январе», — сказал специалист в интервью на YouTube-канале TheRingDigital. 0