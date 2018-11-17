Первым соперником Усика в супертяжелом весе может стать Уайт

Александр Усик
BoxingScene
«После боя Усика с Беллью Диллиан Уайт сказал, что это был плохой поединок и что Усика надо бить, а не бегать за ним. Он пообещал победить Александра. Первое заявление в супертяжёлом весе сделано. Но прежде чем Диллиан Уайт покажет как бить Усика, он должен показать как бить Чисору. Эта встреча состоится 22 декабря и мы все внимательно будем наблюдать за ней.
Мне кажется, что победит Диллиан, шансы 80 на 20 в его пользу. Мы будем смотреть на этот бой так, будто в нем определяется следующий соперник Усика», — цитирует Красюка «Чемпионат». 0