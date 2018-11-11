Усик: С боем против Джошуа нужно подождать

Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весезаявил, что пока не думает о поединке с

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10 ноября в Манчестере украинец нокаутировал британца Тони Беллью в восьмом раунде. Ожидается, что теперь Усик перейдет в супертяжелый вес и встретится с Энтони Джошуа, но сам боксер не спешит с принятием решения.

«Не стоит резко бросаться словами. На данный момент меня интересует отдых, хочу максимально провести время со своими детьми, потому что этот год был для меня очень успешным и тяжелым.

Бой с Джошуа? Надо реально смотреть на вещи. С этим нужно подождать», — цитирует Усика Tribuna.com. 0