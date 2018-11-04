Донэйр завоевал два чемпионских пояса в легчайшем весе

Филиппинский боксерпобедил британцав четвертьфинальном поединке Всемирной боксерской суперсерии.

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Бой завершился досрочно, поскольку британец отказался от продолжения борьбы после четырех раундов.

Донэйр отобрал у Бернетта титул чемпиона мира по версии WBA Super, а также завоевал вакантный чемпионский пояс WBC Diamond в легчайшем весе.

В полуфинале WBSS филиппинец встретится с Золани Тете из ЮАР, который ранее победил россиянина Михаила Алояна.

Также в полуфинал WBSS в первом полусреднем весе пробился британец Джош Тэйлор, который в Глазго победил американца Райана Мартина. Поединок закончился победой Тэйлора нокаутом в седьмом раунде.

За выход в финал Тейлор сразится с белорусом Иваном Баранчиком. 0