Владимир Кличко дал прогноз на бой Джошуа — Поветкин

Экс-чемпион мира в супертяжелом веседал свой прогноз на бой между британцеми россиянином

«В бое Поветкина с Джошуа я отдаю предпочтение Энтони, потому как он тяжелее, он моложе, больше и у него есть опыт проведения поединка на "Уэмбли". То, что касается опыта, Джошуа не уступает.

Габариты, техника, сила удара у него также на уровне. Если Энтони оставит Поветкина просто на дистанции, то с еще большей уверенностью можно сказать, что Джошуа победит», — сказал Кличко в интервью для YouTube-канала Boxing.ua.

Напомним, бой Джошуа — Поветкин состоится 22 сентября. 0