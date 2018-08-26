Педраса завоевал титул WBO в легком весе

Пуэрториканский боксерзавоевал титул чемпиона мира по версии WBO в легком весе.

В поединке, который прошел в американском Глендейле, Педраса победил по очкам мексиканца Раймундо Бельтрана.

Судьи единогласно отдали победу пуэрториканцу — 117:110, 117:110, 115:112.

Для 29-летнего Педрасы эта победа стала 25-й в 26 боях при одном поражении. 37-летний Бельтран проиграл в восьмой раз при 35 победах и одной ничьей.

В еще одном бою британец Айзек Догбо победил японца Хидэнори Отаке и защитил титул чемпиона мира по версии WBO во втором легчайшем весе.

Поединок завершился победой британца техническим нокаутом в первом раунде.

Для Догбо эта победа стала 20-й в 20 боях. Отаке потерпел третье поражение при трех ничьих и 31-й победе. 0