ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Бокс
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Гола Эмерика Ляпорта не хватило для победы«Волки» не испугались чемпиона. «Ман Сити» потерял первые очки в сезоне
  • 12:20
    • На Промеса претендуют три клуба
  • 10:09
    • Ла Лига накажет «Вальядолид» за состояние поля в матче с «Барселоной»
  • 08:49
    • СМИ: Инвестиционный банк поможет Абрамовичу продать «Челси»
  • 08:34
    • Сигурдссон пока не хочет думать о переходе в ЦСКА
  • 08:07
    • Медведев — победитель турнира в Уинстон-Сейлеме
    Все новости спорта

    Педраса завоевал титул WBO в легком весе

    WBO
    Пуэрториканский боксер Хосе Педраса завоевал титул чемпиона мира по версии WBO в легком весе.

    Хосе Педраса
    Хосе Педраса
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    В поединке, который прошел в американском Глендейле, Педраса победил по очкам мексиканца Раймундо Бельтрана.

    Судьи единогласно отдали победу пуэрториканцу — 117:110, 117:110, 115:112.

    Для 29-летнего Педрасы эта победа стала 25-й в 26 боях при одном поражении. 37-летний Бельтран проиграл в восьмой раз при 35 победах и одной ничьей.

    В еще одном бою британец Айзек Догбо победил японца Хидэнори Отаке и защитил титул чемпиона мира по версии WBO во втором легчайшем весе.

    Поединок завершился победой британца техническим нокаутом в первом раунде.

    Для Догбо эта победа стала 20-й в 20 боях. Отаке потерпел третье поражение при трех ничьих и 31-й победе. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Майки Гарсия объединил пояса, Ортис вернулся после поражения от Уайлдера
  • 29/07/2018 в 10:04
    •
  • Прогноз
  • «Жирона» — «Реал»
  • 1.94
  • Сегодня в 23:15
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Выбьет ли «Краснодар» оренбуржцев из группы лидеров?
  • «Оренбург» — «Краснодар». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • «Зенит» продлит победную серию
  • «Уфа» — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
  • Победит ли «Монако» нестабильный «Бордо»?
  • «Бордо» — «Монако». Прогноз и ставки
  • 2.35
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    «Манчестер Сити» — «Вулверхэмптон» Футбол АПЛ. «МанСити» не справился с «Вулверхэмптоном», «Арсенал» обыграл «Вест Хэм»Обзор матчей третьего тура английской Премьер-лиги Вчера в 21:390
  • 10:21
    • Педраса завоевал титул WBO в легком весе
  • 09:05
    • «Монако» проявляет интерес к полузащитнику «Челси»
  • 08:17
    • Соболенко завоевала первый титул в карьере
    Лука Йович Футбол Вундеркинды Бундеслиги. За кем стоит следить в этом сезонеТоп-10 самых перспективных игроков чемпионата Германии Вчера в 18:230
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. «Зенит» продолжит побеждать
  • 5.46
    •
  • 23:13
    • Гол Гризманна принес «Атлетико» победу над «Райо Вальекано»
  • 22:59
    • «Дижон» на выезде разгромил «Ниццу»
  • 22:55
    • Голкипер «Ливерпуля» перешел в «Бешикташ»
    «Бавария» с победы начала чемпионат Германии Футбол «Бавария» рискует проиграть Бундеслигу самой себеРеакция прессы на матч «Бавария» — «Хоффенхайм» Вчера в 16:250
  • 21:32
    • Салах принес «Ливерпулю» победу над «Брайтоном»
  • 21:11
    • «Ювентус» победил «Лацио» в Турине
  • 20:59
    • «Спартак» удержал победу над «Динамо»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс
    Вся лента
    Баскетбол Прочие