Фьюри победил Пьянету

Экс-чемпион мира по версиям IBF, IBO, WBO и WBA в тяжелом весе британский боксерв своем втором бою после возвращения на ринг победил итальянца

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Десятираундовый поединок проходил в Белфасте и завершился победой Фьюри по очкам. Оценки выставлял только главный судья в ринге, он отдал все раунды британцу — 100:90.

Напомним, Фьюри вернулся на ринг в июне этого года, победив албанца Сефера Сефери техническим нокаутом в четвертом раунде.

Допинг-проба британца летом 2016 года дала положительный результат на кокаин и боксер был лишен лицензии.

В послужном списке 30-летнего Фьюри теперь 27 побед (19 нокаутом) и ни одного поражения. 33-летний Пьянета потерпел пятое поражение при 35 победах (21 нокаутом) и одной ничьей. 0