Промоутер: Джошуа интересен бой с Усиком

Промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBOзаявил, что его клиент заинтересован в проведении боя против абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе

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Хирн допускает, что поединок против украинца может состояться в апреле 2019 года.

«Многие хотят боя с Джошуа, ведь это самое большое событие в современном боксе. Усик тоже этого хочет, но сперва ему следует победить Тони Беллью. Сейчас это его приоритет.

При этом у Александра есть все, чтобы выступать в больших боях супертяжелого веса. Думаю, что бой может состояться уже в апреле следующего года. Энтони заинтересован в этом, потому что ему всегда хочется проверить себя на фоне топ-соперников», — цитирует Хирна BoxingScene.

Напомним, свой следующий бой Джошуа проведет против россиянина Александра Поветкина 22 сентября на «Уэмбли». 0