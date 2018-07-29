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    Промоутер: Джошуа интересен бой с Усиком

    WBC WBO WBA IBF
    Промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO Энтони Джошуа Эдди Хирн заявил, что его клиент заинтересован в проведении боя против абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе Александра Усика.

    Энтони Джошуа
    Энтони Джошуа
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    Хирн допускает, что поединок против украинца может состояться в апреле 2019 года.

    «Многие хотят боя с Джошуа, ведь это самое большое событие в современном боксе. Усик тоже этого хочет, но сперва ему следует победить Тони Беллью. Сейчас это его приоритет.

    При этом у Александра есть все, чтобы выступать в больших боях супертяжелого веса. Думаю, что бой может состояться уже в апреле следующего года. Энтони заинтересован в этом, потому что ему всегда хочется проверить себя на фоне топ-соперников», — цитирует Хирна BoxingScene.

    Напомним, свой следующий бой Джошуа проведет против россиянина Александра Поветкина 22 сентября на «Уэмбли». 0

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