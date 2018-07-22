Беллью ответил на вызов Усика

Британский боксер(30-2-1, 20 КО) ответил на вызов украинца(15-0, 11 КО), который тот озвучил после победы в финале WBSS над россиянином(26-1, 19 КО).

Тони Беллью dailystar.co.uk 50 000 Бонус на первый депозит Забрать!

«Тони Беллью хотел сразится с победителем этого боя в супертяжелом весе. Я готов. Если он не хочет опускаться в мой вес, то я поднимусь в его», — сказал Усик.

«Я был рожден для боя с тобой! Давай покончим с этим», — написал Беллью на своей странице в Twitter.

Напомним, Беллью был чемпионом мира в первом тяжелом весе до 2017 года, после чего перешел в тяжелый дивизион.

Усик в воскресенье стал первым абсолютным чемпионом из Украины и единственным действующим абсолютным чемпионом в профессиональном боксе. 0