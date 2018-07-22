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    Беллью ответил на вызов Усика

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    Британский боксер Тони Беллью (30-2-1, 20 КО) ответил на вызов украинца Александра Усика (15-0, 11 КО), который тот озвучил после победы в финале WBSS над россиянином Муратом Гассиевым (26-1, 19 КО).

    Тони Беллью
    Тони Беллью
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    «Тони Беллью хотел сразится с победителем этого боя в супертяжелом весе. Я готов. Если он не хочет опускаться в мой вес, то я поднимусь в его», — сказал Усик.

    «Я был рожден для боя с тобой! Давай покончим с этим», — написал Беллью на своей странице в Twitter.

    Напомним, Беллью был чемпионом мира в первом тяжелом весе до 2017 года, после чего перешел в тяжелый дивизион.

    Усик в воскресенье стал первым абсолютным чемпионом из Украины и единственным действующим абсолютным чемпионом в профессиональном боксе. 0

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