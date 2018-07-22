Беллью ответил на вызов Усика

Тони Беллью
dailystar.co.uk
«Тони Беллью хотел сразится с победителем этого боя в супертяжелом весе. Я готов. Если он не хочет опускаться в мой вес, то я поднимусь в его», — сказал Усик.
«Я был рожден для боя с тобой! Давай покончим с этим», — написал Беллью на своей странице в Twitter.
Напомним, Беллью был чемпионом мира в первом тяжелом весе до 2017 года, после чего перешел в тяжелый дивизион.
Усик в воскресенье стал первым абсолютным чемпионом из Украины и единственным действующим абсолютным чемпионом в профессиональном боксе. 0