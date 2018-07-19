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    Усик чувствует связь с Мохаммедом Али

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    Украинский боксер Александр Усик в преддверии боя с россиянином Муратом Гассиевым заявил, что чувствует связь с легендарным Мохаммедом Али.

    Александр Усик
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    Чемпионский поединок состоится в Москве 21 июля. Победитель получит главный приз WBSS — Кубок Мохаммеда Али.

    «У нас есть некая связь с Мохаммедом Али, мы родились в один день, мой тренер часто включал мне поединки Мохаммеда. Мне симпатизировало больше даже то, что он делал для других, как он жил и жертвовал многим ради других людей.

    Любительский бокс будет посильнее профессионального. Вспомнить если хотя бы Игры в Рио, ребята из профессионалов не прошли далеко там. Любительский бокс — номер один, а затем уже профессиональный, который является шоу.

    Думаю, что нельзя сравнивать эти два вида, но если вы не отучились в школе, то в университете вам делать нечего», — приводит слова Усика «Р-Спорт». 0

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