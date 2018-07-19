Усик чувствует связь с Мохаммедом Али

Александр Усик
skysports.com
Чемпионский поединок состоится в Москве 21 июля. Победитель получит главный приз WBSS — Кубок Мохаммеда Али.
«У нас есть некая связь с Мохаммедом Али, мы родились в один день, мой тренер часто включал мне поединки Мохаммеда. Мне симпатизировало больше даже то, что он делал для других, как он жил и жертвовал многим ради других людей.
Любительский бокс будет посильнее профессионального. Вспомнить если хотя бы Игры в Рио, ребята из профессионалов не прошли далеко там. Любительский бокс — номер один, а затем уже профессиональный, который является шоу.
Думаю, что нельзя сравнивать эти два вида, но если вы не отучились в школе, то в университете вам делать нечего», — приводит слова Усика «Р-Спорт». 0