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    Тайсону Фьюри вернули боксерскую лицензию

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    Тайсон Фьюри
    На фото:Тайсон Фьюри
    Бывший чемпион мира в тяжелой весовой категории британец Тайсон Фьюри сообщил, что ему вернули боксерскую лицензию.

    Фьюри на своей странице в Instagram разместил фотографию лицензии, написав: «Я официально вернулся».

    В своем последнем бою в ноябре 2015 года британец победил украинца Владимира Кличко и завоевал титулы чемпиона мира по версиям IBF, IBO, WBO и WBA. Впоследствии стало известно, что две допинг-пробы спортсмена были положительными, в связи с чем Британский боксерский совет временно приостановил лицензию спортсмена до завершения допингового расследования.

    В декабре 2017 года было объявлено, что Фьюри достиг мирового соглашения с Британским антидопинговым агентством (UKAD). Срок его дисквалификации истек 12 декабря прошлого года.

    Сейчас Фьюри готовится к следующему бою, намеченному на 9 июля. Имя его соперника пока не объявлено.

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