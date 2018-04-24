Тайсону Фьюри вернули боксерскую лицензию

Бывший чемпион мира в тяжелой весовой категории британецсообщил, что ему вернули боксерскую лицензию.

Фьюри на своей странице в Instagram разместил фотографию лицензии, написав: «Я официально вернулся».

В своем последнем бою в ноябре 2015 года британец победил украинца Владимира Кличко и завоевал титулы чемпиона мира по версиям IBF, IBO, WBO и WBA. Впоследствии стало известно, что две допинг-пробы спортсмена были положительными, в связи с чем Британский боксерский совет временно приостановил лицензию спортсмена до завершения допингового расследования.

В декабре 2017 года было объявлено, что Фьюри достиг мирового соглашения с Британским антидопинговым агентством (UKAD). Срок его дисквалификации истек 12 декабря прошлого года.

Сейчас Фьюри готовится к следующему бою, намеченному на 9 июля. Имя его соперника пока не объявлено.