БК Ivanbet прекратила работу в России

Сайт Ivanbet в ночь с 13 на 14 апреля 2022 года Фото: Ivanbet
Ivanbet запустился менее месяца назад — 17 марта 2022 года. Она заменила собой БК Pin-Up, ушедшую с российского рынка.
Теперь ее примеру последовал и Ivanbet.
13 апреля под юридическим лицом Ivanbet — ООО «ПИН-АП.РУ» — заработал новый сайт другого букмекера — Fonbet.
Сообщение в тг-канале Ivanbet
livesport.ru
В настоящий момент сайт Ivanbet выдает только заглушку. При этом в официальном телеграм-канале букмекера в 22:33 13 апреля появилось сообщение, что ведутся «вынужденные технические работы», которые должны закончиться к вечеру 14 апреля.