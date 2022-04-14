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    БК Ivanbet прекратила работу в России

    Букмекеры Ivanbet
    Букмекерская контора Ivanbet завершила работу в России. Об этом сообщил ее учредитель — холдинг Guruflow Team LTD.

    Сайт Ivanbet в ночь с 13 на 14 апреля 2022 года
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    Сайт Ivanbet в ночь с 13 на 14 апреля 2022 года

    Ivanbet запустился менее месяца назад — 17 марта 2022 года. Она заменила собой БК Pin-Up, ушедшую с российского рынка.

    Теперь ее примеру последовал и Ivanbet.

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  • 17/03/2022

    • 13 апреля под юридическим лицом Ivanbet — ООО «ПИН-АП.РУ» — заработал новый сайт другого букмекера — Fonbet.

    Сообщение в тг-канале Ivanbet
    livesport.ru

    В настоящий момент сайт Ivanbet выдает только заглушку. При этом в официальном телеграм-канале букмекера в 22:33 13 апреля появилось сообщение, что ведутся «вынужденные технические работы», которые должны закончиться к вечеру 14 апреля.

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