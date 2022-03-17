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    • Букмекер Pin-Up перезапустился как Ivanbet
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    Букмекер Pin-Up перезапустился как Ivanbet

    Букмекеры Pin-Up Бет
    Букмекерская контора Pin-Up провела ребрендинг: теперь это Ivanbet. Изменение бренда прошло без предварительного объявления и на фоне приостановки работы сайта последние три дня.

    Ivanbet
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    Ivanbet

    Что произошло с Pin-Up?

    Pin-Up прекратил работу в понедельник, 21 марта. При заходе на сайт висела заглушка о проведении технических работ. Никаких подробностей от представителей БК не поступало.

    Заглушка на сайте Pin-Up
    LiveSport.Ru

    Первый комментарий поступил от службы поддержки 16 марта — было обещано восстановление работы к вечеру это же дня. Причиной неожиданной паузы было названо исправление «критической проблемы».

    Что такое Ivanbet?

    Новый бренд БК держался в секрете — ни в социальных сетях, ни в кулуарах такое развитие событий не обсуждалось.

    Ivanbet продолжает традиции Pin-Up, поддерживая «дерзкий» способ коммуникации с миром. «Ку-ку это Ivanbet», «Перейдет на Ты», «О нас, красавчиках» (правда, там ничего нет) — эти и другие фразы можно найти на главной странице.

    Главная страница Ivanbet
    LiveSport.Ru

    Сам сайт мало отличается от привычного Pin-Up — стало чуть меньше красного и чуть больше зеленого. Платформа и общая логика — прежние.

    Логотип Ivanbet
    LiveSport.Ru

    Отдельного внимания заслуживает логотип БК, особенного буква b.

    Почему так?

    Официального объяснения пока нет. Скорее всего, оно появится позже, 17 марта.

    При этом в букмекерских кругах в последние недели обсуждались возможные проблемы Pin-Up из-за событий на территории Украины — предположительно, там находилась (вся или часть) техническая разработка сайта.

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