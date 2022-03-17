Букмекер Pin-Up перезапустился как Ivanbet

Букмекерская контора Pin-Up провела ребрендинг: теперь это. Изменение бренда прошло без предварительного объявления и на фоне приостановки работы сайта последние три дня.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Ivanbet Фото: Ivanbet

Что произошло с Pin-Up?

Pin-Up прекратил работу в понедельник, 21 марта. При заходе на сайт висела заглушка о проведении технических работ. Никаких подробностей от представителей БК не поступало.

Заглушка на сайте Pin-Up LiveSport.Ru

Первый комментарий поступил от службы поддержки 16 марта — было обещано восстановление работы к вечеру это же дня. Причиной неожиданной паузы было названо исправление «критической проблемы».

Что такое Ivanbet?

Новый бренд БК держался в секрете — ни в социальных сетях, ни в кулуарах такое развитие событий не обсуждалось.

Ivanbet продолжает традиции Pin-Up, поддерживая «дерзкий» способ коммуникации с миром. «Ку-ку это Ivanbet», «Перейдет на Ты», «О нас, красавчиках» (правда, там ничего нет) — эти и другие фразы можно найти на главной странице.

Главная страница Ivanbet LiveSport.Ru

Сам сайт мало отличается от привычного Pin-Up — стало чуть меньше красного и чуть больше зеленого. Платформа и общая логика — прежние.

Логотип Ivanbet LiveSport.Ru

Отдельного внимания заслуживает логотип БК, особенного буква b.

Почему так?

Официального объяснения пока нет. Скорее всего, оно появится позже, 17 марта.

При этом в букмекерских кругах в последние недели обсуждались возможные проблемы Pin-Up из-за событий на территории Украины — предположительно, там находилась (вся или часть) техническая разработка сайта.