Букмекер Pin-Up перезапустился как Ivanbet

Что произошло с Pin-Up?
Pin-Up прекратил работу в понедельник, 21 марта. При заходе на сайт висела заглушка о проведении технических работ. Никаких подробностей от представителей БК не поступало.
Первый комментарий поступил от службы поддержки 16 марта — было обещано восстановление работы к вечеру это же дня. Причиной неожиданной паузы было названо исправление «критической проблемы».
Что такое Ivanbet?
Новый бренд БК держался в секрете — ни в социальных сетях, ни в кулуарах такое развитие событий не обсуждалось.
Ivanbet продолжает традиции Pin-Up, поддерживая «дерзкий» способ коммуникации с миром. «Ку-ку это Ivanbet», «Перейдет на Ты», «О нас, красавчиках» (правда, там ничего нет) — эти и другие фразы можно найти на главной странице.
Сам сайт мало отличается от привычного Pin-Up — стало чуть меньше красного и чуть больше зеленого. Платформа и общая логика — прежние.
Отдельного внимания заслуживает логотип БК, особенного буква b.
Почему так?
Официального объяснения пока нет. Скорее всего, оно появится позже, 17 марта.
При этом в букмекерских кругах в последние недели обсуждались возможные проблемы Pin-Up из-за событий на территории Украины — предположительно, там находилась (вся или часть) техническая разработка сайта.