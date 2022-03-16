Что случилось с Париматчем?

В чем причина?
Основная причина, почему Париматч начало трясти, это проблема с материнским холдингом, зарегистрированном на Кипре.
Как и во многих отраслях, российские компании столкнулись с разнообразными санкциями. Не обошло это и Париматч: холдинг PariTech отозвал у российского ООО «Бетринг» права на использование бренда и платформы.
Букмекеру в срочном порядке пришлось меняться.
Ребрендинг: Paribet
Почти сразу после начала проблем российский Париматч объявил о ребрендинге. Компания представила новое имя и логотип: Paribet.
Окончательный переход на новый бренд намечен на
Что делать?
Ничего. Просто дождаться объявления о завершении переезда. После этого нужно восстановить пароль через номер телефона: старый пароль не подойдет.
Весь баланс (и история вводов и выводов) будут сохранены, а вот история ставок — нет. Потому ее лучше сохранить, если для чего-то нужна.
Все активные заявки на вывод средств будут выполнены после окончания работ.
Контора станет лучше или хуже?
Это мы пока не знаем. Российской команде Парибет пришлось за 3 недели собрать новый бренд и сайт — скорее всего, это мировой рекорд.
В этих обстоятельствах очевидно: что-то по началу может работать не так, как ожидается. Но сама контора обещает, что новая платформа — быстрее и интереснее для игроков.
В любом случае, уже 16-го марта к вечеру основной функционал должен начать работать.
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