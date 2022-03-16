Что случилось с Париматчем?

В последние дни постоянные клиенты букмекерской конторы Париматч отмечают ее нестабильную работу: не принимаются ставки, долго начисляются или выводятся средства. Разбираемся, что происходит (спойлер: все в порядке).

В чем причина?

Основная причина, почему Париматч начало трясти, это проблема с материнским холдингом, зарегистрированном на Кипре.

Как и во многих отраслях, российские компании столкнулись с разнообразными санкциями. Не обошло это и Париматч: холдинг PariTech отозвал у российского ООО «Бетринг» права на использование бренда и платформы.

Букмекеру в срочном порядке пришлось меняться.

Ребрендинг: Paribet

Почти сразу после начала проблем российский Париматч объявил о ребрендинге. Компания представила новое имя и логотип: Paribet.

Окончательный переход на новый бренд намечен на 16 марта 2022 года . В этот день будут недоступны регистрация, ввод и вывод средств, а все ставки, попадающие на время переезда, будут рассчитаны с коэффициентом 1.0 (то есть деньги возвращены на счет).

Что делать?

Ничего. Просто дождаться объявления о завершении переезда. После этого нужно восстановить пароль через номер телефона: старый пароль не подойдет.

Весь баланс (и история вводов и выводов) будут сохранены, а вот история ставок — нет. Потому ее лучше сохранить, если для чего-то нужна.

Все активные заявки на вывод средств будут выполнены после окончания работ.

Контора станет лучше или хуже?

Это мы пока не знаем. Российской команде Парибет пришлось за 3 недели собрать новый бренд и сайт — скорее всего, это мировой рекорд.

В этих обстоятельствах очевидно: что-то по началу может работать не так, как ожидается. Но сама контора обещает, что новая платформа — быстрее и интереснее для игроков.

В любом случае, уже 16-го марта к вечеру основной функционал должен начать работать.

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