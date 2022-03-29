Paribet запустился на платформе Фонбета

Букмекерская контора— преемник российского Париматча — закончил переезд на новую платформу и открыл прием ставок.

Paribet заработал вечером 29 марта. Изначально окончание работ планировалось еще на 16-е число.

Paribet — новый бренд компании Parimatch в России. Проводить срочный ребрендинг и переезд на новую платформу стало необходимым после разрыва отношений с холдингом Parimatch Tech.

Новый сайт БК запустился на платформе Фонбета. Paribet полностью повторяет структуру сайта Фонбета и Bettery, отличия лишь в цветовой гамме.

Так выглядит Paribet:

Paribet livesport.ru

А вот так — Фонбет:

Фонбет livesport.ru

На момент написания заметки коэффициенты в Fonbet и Paribet идентичные.