ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Букмекеры
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Пауло ДибалаТрансферный дайджест. 22-28 марта
  • 22:27
    • Paribet запустился на платформе Фонбета
  • 19:25
    • В повестке конгресса ФИФА нет вопроса об исключении РФС
  • 19:12
    • Сборная ОАЭ сыграет с Австралией в стыках за выход на ЧМ-2022
  • 19:03
    • Sony представила обновленный сервис PS Plus
  • 18:54
    • Сборная Хорватии одержала волевую победу над Болгарией
    Все новости спорта

    Paribet запустился на платформе Фонбета

    Букмекеры Paribet ПариМатч
    Букмекерская контора Paribet — преемник российского Париматча — закончил переезд на новую платформу и открыл прием ставок.

    Андрей Тихонов — амбассадор Paribet
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Андрей Тихонов — амбассадор Paribet

    Paribet заработал вечером 29 марта. Изначально окончание работ планировалось еще на 16-е число.

    Paribet — новый бренд компании Parimatch в России. Проводить срочный ребрендинг и переезд на новую платформу стало необходимым после разрыва отношений с холдингом Parimatch Tech.

  • Что случилось с Париматчем?
  • Читайте по теме

    • Новый сайт БК запустился на платформе Фонбета. Paribet полностью повторяет структуру сайта Фонбета и Bettery, отличия лишь в цветовой гамме.

    Так выглядит Paribet:

    Paribet
    livesport.ru

    А вот так — Фонбет:

    Фонбет
    livesport.ru

    На момент написания заметки коэффициенты в Fonbet и Paribet идентичные.

    Старым клиентам Parimatch для восстановления доступа к своим счетам нужно ввести номер телефона. Далее придет смс с инструкциями. Paribet неоднократно обещала, что все балансы со старых аккаунтов Parimatch будут сохранены (а вот история ставок — нет).

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Португалия и Роналду тоже проиграют Северной Македонии?
  • Португалия — Северная Македония. Прогноз и ставки
  • 2.18
    •
  • Хватит ли усилий Левандовски для победы над Швецией?
  • Польша — Швеция. Прогноз и ставки
  • 3.22
    •
  • Англия легко справится со своим соперником
  • Англия — Кот-д Ивуар. Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €500 и фрибет €15 ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьУвеличение депозита в 2,5 раза ИгратьБесплатная ставка 2000 рублей ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Букмекеры
    Fonbet Винлайн Лига Ставок Олимп ПариМатч 1хСтавка Bettery Мелбет Бетсити Tennisi Бетбум Марафон Зенит GGBet Балтбет PinUp Мостбет Poolbet 888
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры