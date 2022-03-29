Paribet запустился на платформе Фонбета

Paribet заработал вечером 29 марта. Изначально окончание работ планировалось еще на 16-е число.
Paribet — новый бренд компании Parimatch в России. Проводить срочный ребрендинг и переезд на новую платформу стало необходимым после разрыва отношений с холдингом Parimatch Tech.
Новый сайт БК запустился на платформе Фонбета. Paribet полностью повторяет структуру сайта Фонбета и Bettery, отличия лишь в цветовой гамме.
Так выглядит Paribet:
А вот так — Фонбет:
На момент написания заметки коэффициенты в Fonbet и Paribet идентичные.
Старым клиентам Parimatch