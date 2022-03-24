«Киберспортивный оракул» BetBoom разыгрывает 150 000 фрибетов

«Киберспортивный оракул» BetBoom Фото: BetBoom
Что такое фрибет
Фрибет — бесплатная ставка, когда букмекер при выполнении каких-либо условий выдает игроку денежные средства, на которые можно сделать ставку и получить реальные деньги в случае выигрыша.
150 000 фрибетов
До 30 марта 13:00 мск нужно: зарегистрироваться, сделать одну или несколько ставок на сумму
- Natus Vincere − AGO (начало матча в 13:30 мск)
- Complexity − Heroic (в 17:00)
- Astralis − Evil Geniuses (в 20:20)
Результаты будут объявлены
Как отыграть
Полученный фрибет нужно проставить на что угодно с коэффициентами от 1.30 до 3.50. В случае успеха вы получите сумму выигрыша минус тело фрибета.
Важно
- Регистрируйтесь и указывайте только свои данные — иначе бан
- Не пытаетесь обмануть БК — не получится
- Вам должно быть от 18 лет
- Акция доступна только новым игрокам из России
- Делайте ставки только на ту сумму, потеря которой не будет для вас существенной