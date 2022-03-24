«Киберспортивный оракул» BetBoom разыгрывает 150 000 фрибетов

БК BetBoom продолжает серию конкурсов с призами за верно угаданные исходы матчей. На очереди —с призовым фондом на

Что такое фрибет

Фрибет — бесплатная ставка, когда букмекер при выполнении каких-либо условий выдает игроку денежные средства, на которые можно сделать ставку и получить реальные деньги в случае выигрыша.

150 000 фрибетов

До 30 марта 13:00 мск нужно: зарегистрироваться, сделать одну или несколько ставок на сумму от 1000 рублей и предсказать исходы трех матчей группового этапа ESL Pro League S15:

Natus Vincere − AGO (начало матча в 13:30 мск)



Complexity − Heroic (в 17:00)



Astralis − Evil Geniuses (в 20:20)

Результаты будут объявлены 31 марта в 13:00 , тогда же все победители получат уведомления. Призовой фонд будет распределен равномерно между всеми, кто верно сделал прогнозы.

Как отыграть

Полученный фрибет нужно проставить на что угодно с коэффициентами от 1.30 до 3.50. В случае успеха вы получите сумму выигрыша минус тело фрибета.

Важно

Регистрируйтесь и указывайте только свои данные — иначе бан

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