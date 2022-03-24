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    «Киберспортивный оракул» BetBoom разыгрывает 150 000 фрибетов

    Букмекеры BetBoom (Бинго Бум)
    БК BetBoom продолжает серию конкурсов с призами за верно угаданные исходы матчей. На очереди — «Киберспортивный оракул» с призовым фондом на 150 000 фрибетов.

    «Киберспортивный оракул» BetBoom
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    «Киберспортивный оракул» BetBoom

    Что такое фрибет

    Фрибет — бесплатная ставка, когда букмекер при выполнении каких-либо условий выдает игроку денежные средства, на которые можно сделать ставку и получить реальные деньги в случае выигрыша.

    150 000 фрибетов

    До 30 марта 13:00 мск нужно: зарегистрироваться, сделать одну или несколько ставок на сумму от 1000 рублей и предсказать исходы трех матчей группового этапа ESL Pro League S15:

    • Natus Vincere − AGO (начало матча в 13:30 мск)
    • Complexity − Heroic (в 17:00)
    • Astralis − Evil Geniuses (в 20:20)

    Результаты будут объявлены 31 марта в 13:00, тогда же все победители получат уведомления. Призовой фонд будет распределен равномерно между всеми, кто верно сделал прогнозы.

    Фрибеты 100 000

    Как отыграть

    Полученный фрибет нужно проставить на что угодно с коэффициентами от 1.30 до 3.50. В случае успеха вы получите сумму выигрыша минус тело фрибета.

    Важно

    • Регистрируйтесь и указывайте только свои данные — иначе бан

    • Не пытаетесь обмануть БК — не получится

    • Вам должно быть от 18 лет

    • Акция доступна только новым игрокам из России

    • Делайте ставки только на ту сумму, потеря которой не будет для вас существенной

    Фрибеты 100 000

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