Новогодний подарок от Olimpbet: возвращение Top Dog 17 декабря

Этот турнир — настоящий новогодний подарок для российских поклонников кулачных боев. Изначально Top Dog 11 должен был пройти в Казахстане, но в последний момент вернулся в столицу России.
Билеты на турнир не будут поступать в продажу, их можно получить бесплатно в социальных сетях Olimpbet. 9 декабря букмекерская контора запустила розыгрыши на своей странице в Instagram и паблике в Telegram. Победителей определят 15 декабря.
На Top Dog 11 сойдутся
В средней категории Тимур «Доктор» Акаимов зарубится с Сергеем «Кратосом» Калининым, а в полутяжелом весе центральным поединком станет противостояние Марселя Ханова против Сергея Макарова.
А в главном бою турнира Наим «Самурай» Давудов и Максим «ВДВ» Фёдоров разыграют чемпионский перстень Top Dog.
В линии Olimpbet уже доступны все ключевые поединки Top Dog 11.