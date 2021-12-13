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    Новогодний подарок от Olimpbet: возвращение Top Dog 17 декабря

    Букмекеры Олимп
    17 декабря при поддержке букмекерской конторы Olimpbet пройдет Top Dog 11, на котором сойдутся лучшие бойцы.

    Top Dog 11
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    Top Dog 11

    Этот турнир — настоящий новогодний подарок для российских поклонников кулачных боев. Изначально Top Dog 11 должен был пройти в Казахстане, но в последний момент вернулся в столицу России.

    Билеты на турнир не будут поступать в продажу, их можно получить бесплатно в социальных сетях Olimpbet. 9 декабря букмекерская контора запустила розыгрыши на своей странице в Instagram и паблике в Telegram. Победителей определят 15 декабря.

    На Top Dog 11 сойдутся праймовые бойцы промоушена. В легком весе Иса «Тандовский» Исаев сразится с Ахметом Матиевым.

    В средней категории Тимур «Доктор» Акаимов зарубится с Сергеем «Кратосом» Калининым, а в полутяжелом весе центральным поединком станет противостояние Марселя Ханова против Сергея Макарова.

    А в главном бою турнира Наим «Самурай» Давудов и Максим «ВДВ» Фёдоров разыграют чемпионский перстень Top Dog.

    В линии Olimpbet уже доступны все ключевые поединки Top Dog 11.

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