Новогодний подарок от Olimpbet: возвращение Top Dog 17 декабря

при поддержке букмекерской конторы Olimpbet пройдет, на котором сойдутся лучшие бойцы.

Этот турнир — настоящий новогодний подарок для российских поклонников кулачных боев. Изначально Top Dog 11 должен был пройти в Казахстане, но в последний момент вернулся в столицу России.

Билеты на турнир не будут поступать в продажу, их можно получить бесплатно в социальных сетях Olimpbet. 9 декабря букмекерская контора запустила розыгрыши на своей странице в Instagram и паблике в Telegram. Победителей определят 15 декабря.

На Top Dog 11 сойдутся праймовые бойцы промоушена . В легком весе Иса «Тандовский» Исаев сразится с Ахметом Матиевым.

В средней категории Тимур «Доктор» Акаимов зарубится с Сергеем «Кратосом» Калининым, а в полутяжелом весе центральным поединком станет противостояние Марселя Ханова против Сергея Макарова.

А в главном бою турнира Наим «Самурай» Давудов и Максим «ВДВ» Фёдоров разыграют чемпионский перстень Top Dog.

В линии Olimpbet уже доступны все ключевые поединки Top Dog 11.