Седьмой этап «Формулы-1» в 2026 году пройдет в Каталонии. В личном зачёте на первом месте с большим отрывом идет Кими Антонелли, вторым – Льюис Хэмилтон.

Фрибеты за ставки на Гран-При Барселоны BetBoom

Кубок конструкторов по-прежнему за «Мерседес». В Монако у «Феррари» была неудача с болидом Леклера, Макс Ферстаппен также не финишировал.

Фанаты Формулы-1 надеются на успешное решение командами всех технических трудностей и ждут отличную гонку на выходных.

Букмекерская компания BetBoom запускает новую акцию «Гран-при Барселоны» и гарантирует фрибеты всем, кто выполнит условия акции.

Для участия в акции нужно оставить свой прогноз «Кто завершит Гран-при Испании выше: Хэмилтон или Ферстаппен» и сделать ставку на «Формулу-1» от 1 000 рублей с коэффициентом от 1.5 до 14 июня.

15 июня за верный прогноз BetBoom начислит 1000 фрибетов, за некорректный — 250.