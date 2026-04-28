Вечером во вторник, 28 апреля, пройдет первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов между «Пари Сен-Жермен» и мюнхенской «Баварией» на стадионе «Парк де Пренс».

Многие фанаты футбола в соцсетях уже окрестили это противостояние досрочным финалом Лиги чемпионов в этом сезоне. Амбассадоры BetBoom Никита Ковальчук и Павел Погребняк дали свои прогнозы на матч.

У кого больше шансов одержать победу в матче?

Ковальчук: «Команды очень равные. И здесь давать прогнозы очень сложно. Понятно, что для обеих команд первая игра, завершившаяся вничью, будет приемлемым результатом. Но именно приемлемым, позитивным результатом естественно будет победа. Мне видится, что здесь будет битва с ничейным результатом в районе 2:2 или 1:1».

Погребняк: «Очередной потенциальный финал у "Баварии". Вообще,у мюнхенцев что ни стадия, то финал. Вот действительно две мощнейшие праймовые команды с невероятным атакующим потенциалом, креативом. Но на мой взгляд, "Бавария" есть "Бавария". Это машина. Команда решила свои задачи в чемпионате и уже забила больше 110 голов за сезон. Там есть Кейн, потенциальный претендент на Золотой мяч. Поэтому для меня Бавария номер один сейчас, и Парижу будет очень непросто».

У обеих команд атакующие линии сейчас одни из сильнейших в Европе. Но какая по-твоему все же мощнее?

Ковальчук: «Сложно выбрать, все же у обеих команд игроки топ-уровня. Кейн, Олисе, Хвича, Дембеле, Дуэ — это очень мощно. Но думаю, что решать будет все-таки полузащита. Именно битва этой линии станет в первую очередь главной идеей и интересом этих матчей. А нападающие будут только завершать».

Погребняк: «Однозначно мюнхенская. Загибаем пальцы. Кейн, главный фаворит на ЗМ. Олисе, который скорее всего побьет рекорд Месси по ассистам за сазон. Так еще есть Диас и Мусиала».

Сафонов сыграл на ноль уже три матча плей-офф ЛЧ подряд. Может ли он стать Х-фактором для своей команды в первом матче?

Ковальчук: «Сафонов здорово играет в ПСЖ и пользуется своим шансом. Но кажется, что все-таки "Бавария" и ее атакующие возможности не дадут Матвею возможность сыграть на ноль. Только если будет первый матч будет 0:0, но я в это, честно, не верю. Сафонову предстоит очень много работы. И, учитывая эту критику, которую он получал, конечно, ему было бы хорошо выступить ярко и сыграть действительно важную роль. Чтобы закрыть уже, наконец, рты людям, которые до сих пор говорят, что Сафонов не тащит, как Доннарумма».

Погребняк: «Тут надо немного перефразировать. Х-фактором действительно будет вратарь, но не Сафонов, а Нойер. Легенда, машина и реально глыба. "Бавария" завоевывает трофей за трофеем в том числе благодаря его перфомансам».

Какая, на твой взгляд, наиболее интересная ставка на матч?

Ковальчук: «Смелый — "точный счет 2:2" (коэффициент 11.10 в BetBoom). Фактически, мне кажется, "ничья и обе забьют" (коэффициент 4.10 в BetBoom)»

Погребняк: «Каждый разбирающийся человек в футболе понимает, что будут голы. Наверняка они пробьют тб 2.5, а, возможно, и тб 3.5 (коэффициенты 1.42 и 2.03 в BetBoom). Но я поставлю на "Баварию" (коэффициент 2.58 в BetBoom). Так же, как и в гостевом матче против "Реала", мюнхенцы выиграют».

Прогнозы и ставки на матч ПСЖ — «Бавария»

Матч начнется в 22:00 по московскому времени. Несмотря на примерное равенство по коэффициентам, пользователи отдают небольшое предпочтение «Баварии». 58% от всех ставок на исход пришлось на победу мюнхенцев и 37% — на выигрыш ПСЖ. Поставить на команду Компани в BetBoom можно с коэффициентом 2.58. Победа парижан оценивается в 2.42.