Смотрите теннис в прямых трансляциях на BB Tennis и присоединяйтесь к «Теннисной гонке» за 2 миллиона фрибетов от BetBoom.

Два миллиона фрибетов от BetBoom в теннисной гонке BetBoom

Февраль уже радует нас турниром WTA в Дохе (первый женский «тысячник» сезона с участием Мирры Андреевой, Елены Александровой и Дарьи Касаткиной).

Мужской этап ATP в Дохе соберет первые три ракетки мира и всех лидеров российского тенниса. Также не забываем про турнир в Роттердаме, который покорялся Медведеву и Рублёву.

Для участия в акции необходимо нажать на кнопку «Принять участие» и совершать ставки на теннис и набирать баллы для общего зачета. 1 балл в рейтинговой таблице равен: 1 000 рублей за ставки вида «экспресс», 2 000 рублей за ставки вида «ординар»

Учитываются только ставки вида «экспресс» от двух событий с коэффициентом от 1.3. Войди в TOP-100 и забери свою часть от 2 000 000.