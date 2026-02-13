Миллион фрибетов от BetBoom в акции «Идеальная пара»

В один из самых популярных праздников принято дарить валентинки и подарки второй половинке. Букмекерская компания BetBoom решила подарить 1 000 000 фрибетов любимым клиентам к 14 февраля в новой акции «Идеальная пара».

Для участия в розыгрыше перейдите на страницу, нажмите кнопку «Принять участие», соберите свою идеальную пару – ставку типа «экспресс» с двумя событиями на сумму от 3000 рублей и с общим коэффициентом не меньше 2.0.

Среди всех пользователей, чей экспресс выиграет, BetBoom распределит 1 000 000 фрибетов.