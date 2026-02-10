С 6 по 22 февраля в Италии развернется грандиозное спортивное действо, которое затронет не только главные города-организаторы, но и другие живописные локации вроде Бормио и Вероны.

Впервые с Олимпиады-2014 в Сочи на Игры приедут лучшие хоккеисты мира из Национальной хоккейной лиги. На льду появятся суперзвезды, которых редко увидишь вместе в составе национальных сборных: Остон Мэттьюс, Сидни Кросби, Джек Айкел и другие.

