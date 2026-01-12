С началом 18-ого сезона FONBET Чемпионата КХЛ титульный партнер лиги запустил акцию «Первая мечта».

Niva Legend FONBET

В рамках проекта каждый болельщик на матчах КХЛ может выиграть автомобиль Niva Legend. С октября по декабрь было разыграно 3 машины: в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.

Розыгрыш четвёртого внедорожника выпал на новогодние праздники в Казани, где 8 января встречались «Ак Барс» и «Барыс».

Несколько участников розыгрыша было выбрано случайным образом 6 января на фирменной зоне «Первого букмекера» в фойе Татнефть-Арены. Еще несколько человек получили возможность благодаря участию в акции в приложении Fonbet.

Перед стартом матча болельщики бросили по одной шайбе к центру льда, где хранились ключи от машины. Самым точным оказался Николай — он и забрал главный приз!

Сам я не охотник и не рыбак, но планирую использовать автомобиль в повседневном ритме и на бездорожье. Очень доволен выигрышем. Спасибо организаторам акции, верил в удачу, готовился морально, но все равно не верится, что выиграл. На матчи «Ак Барса» хожу более 5 лет, сын занимается хоккеем, а я раньше занимался футболом. В Год Лошади желаю всем пахать и быть на коне, а следующим участникам розыгрыша желаю успехов Николай

Принять участие в акции могут пользователи, зарегистрированные в приложении FONBET. Следующей точкой на карте проекта снова станет Москва. Именно здесь, 1 февраля в армейском дерби между ЦСКА и СКА будет разыграна следующая Niva Legend.

Подробное расписание и условия участия в акции — на сайте.