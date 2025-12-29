Букмекерская компания «Мелбет» снова провела предновогоднюю акцию «Мелбет исполняет желания».

В самый волшебный месяц уходящего года компания исполнила 28 желаний своих игроков. Каждый день случайным образом выбирался один счастливчик, чья мечта воплощалась в жизнь.

Особую теплоту этому проекту придало то, что многие участники загадывали подарки не для себя, а для своих родных, близких и даже питомцев. Среди воплощенных желаний — гитара для сына, «Яндекс Станция Алиса» для дочери, детская кроватка-машина и электромобиль для малышей.

Один из победителей направил свой выигрыш на благотворительность, благодаря чему подопечные собачьего приюта получили 500 кг корма премиум-класса.

Также участники выбрали подарки для себя: смарт-телевизор Xiaomi, стиральную машина, робот-пылесос, скрипку, кондиционер, автосигнализацию Starline, беговую дорожку и многое другое.

«Мелбет исполняет желания» уже стала тёплой предновогодней традицией, которая создает праздничное настроение и дарит игрокам БК «Мелбет» радостные эмоции.