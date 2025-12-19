Магнитогорский «Металлург» совместно с Fonbet создал ретро-комплект, в котором команда проведет юбилейный матч 29 декабря.

«Металлург» и FONBET представили джерси к юбилею клуба FONBET

В сезоне 2025/26 «Металлург» празднует свой 70-летний юбилей. Специально к этому событию клуб совместно с «первым букмекером» показал форму на Магнитогорском металлургическом комбинате.

Новая форма «Магнитки» Фонбет

Игровой ретро-комплект отсылает к 1962 году, который стал важным этапом в становлении команды. Именно тогда местные хоккеисты впервые вышли на лёд легендарного стадиона «Малютка», где позднее добывались первые большие победы. Каждая деталь формы отсылает к богатой истории «Металлурга».

Новая форма «Магнитки» Фонбет

Полосы, номера, буквы и логотипы спонсоров сделаны из фетра. По особой технологии выполнен шильд КХЛ, на юбилейной форме он стал кожаным. В сочетании с кремовым оттенком такие детали добавляют дух эпохи.

Новая форма «Магнитки» Фонбет

В фотосессии приняли участие легенды клуба разных поколений. Например, нападающий Виктор Сухов, забросивший за карьеру в «Металлурге» 355 шайб! Из представителей современной эпохи: Андрей Разин, Сергей Мозякин, Егор Яковлев и Илья Набоков. Каждый — олицетворяет победные традиции.

Новая форма «Магнитки» Фонбет

Магнитогорский клуб является шестикратным чемпионом страны, трехкратным обладателем Кубка Гагарина, также в активе два чемпионства Евролиги, Суперкубок Европы, Кубок европейских чемпионов и Кубок Шпенглера.

Матч, посвященный юбилею «Металлурга», состоится 29 декабря в рамках FONBET Чемпионата КХЛ. На домашнем льду подопечные Андрея Разина примут челябинский «Трактор».