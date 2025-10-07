BetBoom запускает интернет-магазин мерча BetBoom Store

Букмекерская компания BetBoom объявляет о запуске официального интернет-магазина мерча BetBoom Store, где впервые можно будет свободно приобрести коллаборации с культовыми брендами, включая OMANKO, La Routine, ADED и многих других.
До настоящего момента BetBoom выпускал ограниченные коллекции, которые распространялись через партнерские площадки или в рамках специальных акций.
Теперь все меняется: мерч BetBoom станет доступен каждому.BetBoom Store объединит самые востребованные коллаборации, а также предложит эксклюзивные новинки.
Что можно найти в ассортименте:
- Киберспортивный мерч — джерси команд, а также коллекции, посвященные турнирам
- Лайфстайл-коллекции — худи, футболки, аксессуары и другие вещи для повседневной жизни.
- Тематические линейки, посвященные теннису, футболу, UFC и другим видам спорта.
- Капсульные коллаборации — эксклюзивные вещи, созданные совместно с популярными дизайнерами и брендами.
Мы наблюдаем устойчивый спрос на фирменную продукцию BetBoom. Ранее мы могли удовлетворить этот спрос лишь частично, через ограниченные коллаборации и специальные акции. Теперь же на главный вопрос аудитории «Где это можно купить? » у нас есть ответ — в BetBoom StoreТимур Расуловдиректор Департамента управления брендом BetBoom
В честь запуска интернет-магазина BetBoom также запустил розыгрыш 30 вещей из ассортимента BetBoom Store. Подробности об акции по ссылке.