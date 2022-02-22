Грицюк: В матче со Швецией чувствовал провал, а после буллита упал груз с плеч

Нападающий «Авангарда» и сборной Россиипрокомментировал выступление на Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай).

«Если говорить про личный результат, то удовлетворение оттого, что выиграли серебро. Считаю, что неплохо сыграл во всех матчах. А если про сборную — есть небольшая пустота, недосказанность. Могли сделать что-то лучше, не только в финале, во всех играх. Если можно было вернуть время назад — сделали бы по-другому. Но уже что сделано, то сделано.

На таких коротких турнирах, когда начинаются игры навылет, конечно, главное — не пропустить. Забить всегда можем успеть. Обязательное в каждом матче — это сыграть понадёжнее в защите.

Буллит Швеции? Я сыграл неправильно, когда мы пропустили первый гол. Потерял шайбу у борта. Хотелось исправить ситуацию. Тем более такой матч получился эмоциональный. В третьем периоде они поджимали нас, в овертайме было тоже непросто. Я был очень рад, что мы выиграли. Каждый буллит я молился за пацанов, чтобы забили. Когда дали шанс — почувствовал себя по-другому. Хотелось помочь команде, исправить свою ошибку. Когда забросил шайбу — получилось, что попал в штангу. Сначала не понял, забил или нет, а потом повернулся на команду, смотрю — все вылетают мне навстречу. В душе чувствовал провал, а потом груз с плеч упал. Я очень рад был, что мы вышли в финал.

Насколько сложно будет сейчас переключиться с олимпийского уровня на уровень КХЛ: физически и психологически? Не думаю, что будет тяжело. Мы прилетели только вчера, сегодня уже покатались. Мне не хватает прогулок, ресторанов. Главное набрать свою массу, которую я потерял в Пекине, было много нервов. Сейчас нужно грамотно восстановиться и в убойной форме подойти к плей-офф», — цитирует Грицюка пресс-служба клуба.

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