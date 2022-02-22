Александр Большунов ответил на вопрос о призовых

Лидер мужской сборной России по лыжным гонкамрассказал, как относится к призовым.

Большунов получит от правительства России 16,2 млн рублей за выступление на Олимпийских играх — 2022 в Пекине (Китай). Александр завоевал на Играх три золотые медали, одну серебряную и одну бронзовую.

«Считал ли призовые? За меня есть кому посчитать. На самом деле для меня это не главное. Да, классно, что я могу этим трудом заработать. Но если бы для меня была цель именно заработать, то, думаю, у меня в руках не было бы сейчас ни одной медали.

Есть такие спортсмены, у которых другие цели. Кто-то приходит в сборную: "Вот я в сборной!" У каждого свои цели. У меня цель — победить, преодолеть самого себя и доказать, что, невзирая на все препятствия, могу доказать, что в нужный момент я могу выдать неплохой результат.

Буду ли летать джетами, строить новым дом, покупать машины, тратить деньги на жену? Ужас. У вас такие мысли, я вообще не понимаю. Самолёты, вертолёты… Дальше буду жить так же, как и до этого. Сходить в "Пятёрочку"? И в "Магнит", может быть», — рассказал Большунов в подкасте «Голос биатлона».

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