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    Александр Большунов ответил на вопрос о призовых

    Пекин-2022 Сборная России Лыжные гонки
    Лидер мужской сборной России по лыжным гонкам Александр Большунов рассказал, как относится к призовым.

    Александр Большунов
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    Александр Большунов

    Большунов получит от правительства России 16,2 млн рублей за выступление на Олимпийских играх — 2022 в Пекине (Китай). Александр завоевал на Играх три золотые медали, одну серебряную и одну бронзовую.

    «Считал ли призовые? За меня есть кому посчитать. На самом деле для меня это не главное. Да, классно, что я могу этим трудом заработать. Но если бы для меня была цель именно заработать, то, думаю, у меня в руках не было бы сейчас ни одной медали.

    Есть такие спортсмены, у которых другие цели. Кто-то приходит в сборную: "Вот я в сборной!" У каждого свои цели. У меня цель — победить, преодолеть самого себя и доказать, что, невзирая на все препятствия, могу доказать, что в нужный момент я могу выдать неплохой результат.

    Буду ли летать джетами, строить новым дом, покупать машины, тратить деньги на жену? Ужас. У вас такие мысли, я вообще не понимаю. Самолёты, вертолёты… Дальше буду жить так же, как и до этого. Сходить в "Пятёрочку"? И в "Магнит", может быть», — рассказал Большунов в подкасте «Голос биатлона».

    Вся Олимпиада-2022

    Следить за всеми соревнованиями Олимпиады-2022 можно в онлайне LiveSport.Ru. Таблица медального зачета обновляется в режиме реального времени. Ежедневно — подробные итоги и анонсы соревнований, фотогалереи главных стартов Пекина-2022.

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