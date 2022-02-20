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    Третьяк: Большунов — главный герой Олимпиады

    Пекин-2022 Сборная России Медали России
    Глава Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк оценил выступление сборной России на Олимпийских играх в Пекине, а также назвал главного героя.

    Александр Большунов
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    Александр Большунов

    «Заслуга Федерации и нашего хоккея в том, что мы на двух Олимпиадах играли в финале и имеем золото и серебро. Мы все-таки выиграли в Корее и здесь взяли серебро — считаю это достойным выступлением нашей Федерации и хоккея.

    Главный герой Олимпиады — лыжник Александр Большунов, который выиграл пять медалей. Не зря ему доверили нести знамя нашей страны. Очень здорово, что с таких героев потом берут пример мальчишки и идут в спорт. Он самый титулованный. Хотя, конечно, все, кто выигрывал золото, серебро и бронзу, — герои, но Большунов — герой из героев. Вяльбе сватают в биатлон, потому что там проблемы? Проблемы не только там они есть и в других видах спорта, но мы сейчас не о проблемах говорим.

    От имени ФХР и ветеранов-олимпийцев поздравляю всю олимпийскую команду, которая выиграла наибольшее количество медалей на зимней Олимпиаде за всю историю страны. Достойное выступление всей сборной», — цитирует Третьяка СЭ.

    Вся Олимпиада-2022

    Следить за всеми соревнованиями Олимпиады-2022 можно в онлайне LiveSport.Ru. Таблица медального зачета обновляется в режиме реального времени. Ежедневно — подробные итоги и анонсы соревнований, фотогалереи главных стартов Пекина-2022.

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