Третьяк: Большунов — главный герой Олимпиады

Глава Федерации хоккея России (ФХР)оценил выступление сборной России на Олимпийских играх в Пекине, а также назвал главного героя.

«Заслуга Федерации и нашего хоккея в том, что мы на двух Олимпиадах играли в финале и имеем золото и серебро. Мы все-таки выиграли в Корее и здесь взяли серебро — считаю это достойным выступлением нашей Федерации и хоккея.

Главный герой Олимпиады — лыжник Александр Большунов, который выиграл пять медалей. Не зря ему доверили нести знамя нашей страны. Очень здорово, что с таких героев потом берут пример мальчишки и идут в спорт. Он самый титулованный. Хотя, конечно, все, кто выигрывал золото, серебро и бронзу, — герои, но Большунов — герой из героев. Вяльбе сватают в биатлон, потому что там проблемы? Проблемы не только там они есть и в других видах спорта, но мы сейчас не о проблемах говорим.

От имени ФХР и ветеранов-олимпийцев поздравляю всю олимпийскую команду, которая выиграла наибольшее количество медалей на зимней Олимпиаде за всю историю страны. Достойное выступление всей сборной», — цитирует Третьяка СЭ.

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