Федотов рассказал, почему не стал надевать серебряную медаль после поражения от Финляндии

Голкипер сборной России по хоккеюне стал надевать серебряную медаль после поражения от(1:2) в финале олимпийского турнира.

«Не могу принять это. Безусловно, мы заслужили, это плод нашего труда. Но пока с самим собой тяжело согласиться. Я максималист, тяжело воспринимать поражение. Я ее надену, но чуть позже.

Хорошо чувствовал игру. Финны здорово играли перед воротами, создавали нам дискомфорт, закрывали. Забили какие-то мусорные голы. Какой-то один рикошет от щитка решил исход матча.

Тяжело что-то говорить. Но здесь одни победители и одни проигравшие. Сегодня мы оказались на той стороне. Тяжело, неприятно. Опустошение есть, потому что такие моменты выпадают очень-очень редко. Когда ты подходишь так близко и понимаешь, что шанс уходит, он упущен, это демотивирует. Неприятный эмоциональный всплеск. Олимпиада закончена, и уже ничего не исправить.

Правильно тренеры говорили, используйте возможности, которые есть. Их может больше не быть. Сегодня мы сыграли недостаточно хорошо, недостаточно эмоционально правильно. Но и по статистике мы проиграли. Они больше бросали, лучше блокировали. Поэтому всё и сложилось в их сторону. Победа сегодня была не за нами.

Первый гол я не видел. Они связали два игрока. Шайба вылетела, что я не ожидал этого момента… Пару раз дай им еще так бросить, пролетит мимо или попадет в игроков. Я, безусловно, мог сыграть лучше, но я не мог раньше времени сесть. Второй гол — рикошет от щитка. Хотел забрать ее ловушкой, чтобы не было отскока, но она поменяла траекторию легонечко. И это была роковая шайба, которую было уже тяжело отыграть. Мы сыграли не на все 200 процентов, как должны были», — приводит слова Федотова «Матч ТВ».

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