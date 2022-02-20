Сборная Австрии завоевала золотую медаль ОИ в параллельном слаломе

На Олимпиаде-2022 завершились командные соревнования в параллельном слаломе.

Золотую медаль завоевала сборная Австрии, которая в финале победила Германию по времени.

В матче за бронзу победу одержала команда Норвегии, которая оказалась сильнее спортсменов из США.

Российская команда завершила выступление на стадии 1/8 финала.

Игры в Пекине завершатся сегодня, 20 февраля.

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