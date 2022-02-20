Сборная Австрии завоевала золотую медаль ОИ в параллельном слаломе Фото: globallookpress.com
Золотую медаль завоевала сборная Австрии, которая в финале победила Германию по времени.
В матче за бронзу победу одержала команда Норвегии, которая оказалась сильнее спортсменов из США.
Российская команда завершила выступление на стадии 1/8 финала.
Игры в Пекине завершатся сегодня, 20 февраля.
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