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    Немецкие бобслеистки Нольте и Леви выиграли золото Олимпиады, Сергеева и Беломестных — 9-е

    Пекин-2022 Бобслей
    Немецкие бобслеистки Лаура Нольте и Дебора Леви выиграли золото в соревнованиях двоек на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай).

    Лаура Нольте и Дебора Леви
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    Лаура Нольте и Дебора Леви

    Лучшие из россиянок, Надежда Сергеева и Юлия Беломестных, заняли девятое место.

    Бобслей. Олимпийские игры — 2022. Пекин, Китай. Двойки. Женщины

    1. Лаура Нольте / Дебора Леви (Германия) — 4.03,96.
    2. Мариама Яманка / Александра Бургхардт (Германия) +0,77.
    3. Элана Мейерс Тейлор / Сильвия Хоффман (США) +1,52...
    9. Надежда Сергеева / Юлия Беломестных (Россия) +4,15...
    19. Анастасия Макарова / Елена Мамедова (Россия) +5,13.

    Олимпиада в Пекине завершится завтра, 20 февраля.

    Вся Олимпиада-2022

    Следить за всеми соревнованиями Олимпиады-2022 можно в онлайне LiveSport.Ru. Таблица медального зачета обновляется в режиме реального времени. Ежедневно — подробные итоги и анонсы соревнований, фотогалереи главных стартов Пекина-2022.

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