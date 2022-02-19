Немецкие бобслеистки Нольте и Леви выиграли золото Олимпиады, Сергеева и Беломестных — 9-е

Лаура Нольте и Дебора Леви Фото: globallookpress.com
Лучшие из россиянок, Надежда Сергеева и Юлия Беломестных, заняли девятое место.
Бобслей. Олимпийские игры — 2022. Пекин, Китай. Двойки. Женщины
1. Лаура Нольте / Дебора Леви (Германия) — 4.03,96.
2. Мариама Яманка / Александра Бургхардт (Германия) +0,77.
3. Элана Мейерс Тейлор / Сильвия Хоффман (США) +1,52...
9. Надежда Сергеева / Юлия Беломестных (Россия) +4,15...
19. Анастасия Макарова / Елена Мамедова (Россия) +5,13.
Олимпиада в Пекине завершится завтра, 20 февраля.
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