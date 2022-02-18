Глава МОК выразил готовность оказать психологическую помощь Валиевой

(МОК) готов оказать российской фигуристкепомощь, используя все существующие механизмы, и находится в контакте с(ОКР), заявил глава МОК

Во время Олимпиады стало известно, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря прошлого года дала положительный результат на запрещенное вещество триметазидин.

Спортивный арбитражный суд (CAS) встал на сторону 15-летней россиянки и разрешил ей принять участие в личных соревнованиях Игр. Валиева неудачно откатала произвольную программу и заняла четвертое место.

«Как я уже сказал, меня это очень беспокоит. Видел, как она выступала, как отреагировало окружение.

Наше расследование идет дальше, а мы со своей стороны можем предложить ей поддержку, использовать все механизмы, которые есть на Играх.

Предлагаем психологическую помощь спортсменам, есть программы Athlete365, которые действуют круглый год, их может использовать любой спортсмен, которому нужна поддержка.

Мы сотрудничаем с ОКР. Надеюсь, Валиева получит всю помощь, которая ей необходима», — сказал Бах на брифинге.

По мнению главы МОК, основная вина за положительную допинг-пробу Валиевой лежит не на спортсменке.

«Разные точки зрения высказывались во всем мире, но это другой вопрос. Мы следуем закону и в то же время симпатизируем 15-летней девочке.

Очевидно, что в ее организм попала субстанция, которая не должна была там быть. Тот, кто сделал так, что она там оказалась, виновен в этом.

Правила защиты устанавливает не МОК, а WADA. Мы пояснили свою позицию по ряду причин. Было бы нецелесообразно, чтобы она продолжала участие в Играх, но мы проиграли в CAS, мы должны были выполнить то решение.

Сейчас ведется расследование по окружению спортсменов, которые также должны понести ответственность. Надеемся, что будет выяснена полная правда.

Люди, которые виновны, будут обвинены в этом и наказаны», — цитирует Баха Sportbox.ru.

Ранее МОК сообщил, что церемония награждения призеров Олимпиады в командном турнире фигуристов, где сборная России завоевала золото, не состоится во время Игр из-за дела Валиевой.

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