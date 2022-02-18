Тарасова и Морозов стали вторыми в короткой программе, Мишина и Галлямов — третье

Евгения Тарасова и Владимир Морозов Фото: globallookpress.com
Второе место заняли россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов с результатом 84,25 балла. Пара побила свое личное достижение.
Третьими стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов (82,76). Александра Бойкова и Дмитрий Козловский заняли четвертую позицию.
Олимпиада-2022. Фигурное катание. Спортивные пары. Короткая программа
- 1. Вэньцзин Суй/Хань Цун (Китай) — 84,41.
- 2. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия) — 84,25.
- 3. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Россия) — 82,76.
- 4. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Россия).
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