Тарасова и Морозов стали вторыми в короткой программе, Мишина и Галлямов — третье

Стали известны результаты Олимпиады по фигурному катанию в короткой программе. Лучшими стали китайцы, на счету которых 84,41 балла. Они установили новый мировой рекорд.

Второе место заняли россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов с результатом 84,25 балла. Пара побила свое личное достижение.

Третьими стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов (82,76). Александра Бойкова и Дмитрий Козловский заняли четвертую позицию.

Олимпиада-2022. Фигурное катание. Спортивные пары. Короткая программа 1. Вэньцзин Суй/Хань Цун (Китай) — 84,41.

2. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия) — 84,25.

3. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Россия) — 82,76.

4. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Россия).

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