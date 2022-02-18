Россиянин Ридзик вышел в финал Олимпиады в ски-кроссе

Сергей Ридзик Фото: globallookpress.com
Ридзик занял второе место в своей полуфинальной группе, благодаря чему получил возможность побороться за медаль.
Кирилл Сысоев выбыл после 1/8 финала, а Игорь Омелин — после четвертьфинала.
Финал в этой дисциплине пройдет позже в пятницу.
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