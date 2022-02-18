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    Россиянин Ридзик вышел в финал Олимпиады в ски-кроссе

    Пекин-2022 Фристайл Сборная России
    Российский фристайлист Сергей Ридзик вышел в финал соревнований по ски-кроссу на Олимпиаде в Пекине.

    Сергей Ридзик
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    Сергей Ридзик

    Ридзик занял второе место в своей полуфинальной группе, благодаря чему получил возможность побороться за медаль.

    Кирилл Сысоев выбыл после 1/8 финала, а Игорь Омелин — после четвертьфинала.

    Финал в этой дисциплине пройдет позже в пятницу.

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