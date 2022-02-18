Йоханнес Бё выиграл масс-старт на Олимпиаде в Пекине

Йоханнес преодолел дистанцию за 38 минут 14,4 секунды.
Вторым финишировал швед Мартин Понсилуома.
Бронзовую медаль выиграл еще один норвежец Ветле Шостад Кристиансен.
Француз Кентен Фийон-Майе занял четвертое место.
Лучшим из россиян стал Александр Логинов, ставший 15-м.
Эдуард Латыпов занял 19-е место, а Максим Цветков — 20-е.
Йоханнес Бё выиграл четыре золота на Играх в Пекине. Ранее он стал победителем в смешанной эстафете, спринте и обычной эстафете.
Олимпийские игры-2022. Пекин (Китай)
Биатлон. Мужчины. Масс-старт. 15 км
1. Йоханнес Бё (Норвегия) — 38.14,4 (4 промаха)
2. Мартин Понсилуома (Швеция) — отставание +40,3 (2)
3. Ветле Кристиансен (Норвегия) — +01.12,5 (3)
4. Кентен Фийон-Майе (Франция) — +01.25,6 (5)
5. Доминик Виндиш (Италия) — +01.38,4 (3)
6. Штурла Легрейд (Норвегия) — +01.46,1 (5)
7. Симон Эдер (Австрия) — +01.56,4 (2)
8. Бенедикт Долль (Германия) — +02.31,4 (6)
9. Теро Сеппяля (Финляндия) — +02.32,7 (5)
10. Йоханнес Кюн (Германия) — +02.38,3 (5)
19. Эдуард Латыпов (Россия) — +03.21,0 (7)
20. Максим Цветков (Россия) — +03.23,3 (6)
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