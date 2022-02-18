Йоханнес Бё выиграл масс-старт на Олимпиаде в Пекине

Норвежский биатлонистзавоевал золотую медаль в масс-старте на Олимпиаде в Пекине.

Йоханнес преодолел дистанцию за 38 минут 14,4 секунды.

Вторым финишировал швед Мартин Понсилуома.

Бронзовую медаль выиграл еще один норвежец Ветле Шостад Кристиансен.

Француз Кентен Фийон-Майе занял четвертое место.

Лучшим из россиян стал Александр Логинов, ставший 15-м.

Эдуард Латыпов занял 19-е место, а Максим Цветков — 20-е.

Йоханнес Бё выиграл четыре золота на Играх в Пекине. Ранее он стал победителем в смешанной эстафете, спринте и обычной эстафете.

Олимпийские игры-2022. Пекин (Китай)

Биатлон. Мужчины. Масс-старт. 15 км

1. Йоханнес Бё (Норвегия) — 38.14,4 (4 промаха)

2. Мартин Понсилуома (Швеция) — отставание +40,3 (2)

3. Ветле Кристиансен (Норвегия) — +01.12,5 (3)

4. Кентен Фийон-Майе (Франция) — +01.25,6 (5)

5. Доминик Виндиш (Италия) — +01.38,4 (3)

6. Штурла Легрейд (Норвегия) — +01.46,1 (5)

7. Симон Эдер (Австрия) — +01.56,4 (2)

8. Бенедикт Долль (Германия) — +02.31,4 (6)

9. Теро Сеппяля (Финляндия) — +02.32,7 (5)

10. Йоханнес Кюн (Германия) — +02.38,3 (5)

15. Александр Логинов (Россия) — +02.51,8 (7)

19. Эдуард Латыпов (Россия) — +03.21,0 (7)

20. Максим Цветков (Россия) — +03.23,3 (6)

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