Тихонов рассказал, у кого из россиянок есть шанс завоевать медаль в масс-старте на ОИ-2022

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлонуподелился ожиданиями от женского масс-старта на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай).

Женский масс-старт пройдёт завтра, 18 февраля. По мнению Тихонова, из россиянок больше всего шансов на медаль у Кристины Резцовой.

«В масс-старте всё решает стрельба. Что касается наших девушек, есть шанс на медаль у Кристины Резцовой: будем молиться богу, чтобы она отстрелялась хорошо. В скорости Кристина практически никому не уступает», — сказал Тихонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

У женщин из россиянок выступят Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина и Ирина Казакевич.

Вся Олимпиада-2022

Следить за всеми соревнованиями Олимпиады-2022 можно в онлайне LiveSport.Ru. Таблица медального зачета обновляется в режиме реального времени. Ежедневно — подробные итоги и анонсы соревнований, фотогалереи главных стартов Пекина-2022.