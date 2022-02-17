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    Тихонов рассказал, у кого из россиянок есть шанс завоевать медаль в масс-старте на ОИ-2022

    Пекин-2022 Биатлон
    Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов поделился ожиданиями от женского масс-старта на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай).

    Кристина Резцова
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    Кристина Резцова

    Женский масс-старт пройдёт завтра, 18 февраля. По мнению Тихонова, из россиянок больше всего шансов на медаль у Кристины Резцовой.

    «В масс-старте всё решает стрельба. Что касается наших девушек, есть шанс на медаль у Кристины Резцовой: будем молиться богу, чтобы она отстрелялась хорошо. В скорости Кристина практически никому не уступает», — сказал Тихонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

    У женщин из россиянок выступят Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина и Ирина Казакевич.

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    Следить за всеми соревнованиями Олимпиады-2022 можно в онлайне LiveSport.Ru. Таблица медального зачета обновляется в режиме реального времени. Ежедневно — подробные итоги и анонсы соревнований, фотогалереи главных стартов Пекина-2022.

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