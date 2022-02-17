Швеция и Великобритания сыграют в финале мужского турнира по керлингу на ОИ-2022

На Олимпиаде в Пекине определились— в финале встретятся

Шведы в своем полуфинале обыграли Канаду со счетом 5:3, а британцы одержали победу над командой США — 8:4.

Матч за 3-е место пройдет 18 февраля, финал — 19 февраля.

Напомним, что сборная России не пробилась в плей-офф, уступив в последнем матче Великобритании.

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