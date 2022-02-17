Швеция и Великобритания сыграют в финале мужского турнира по керлингу на ОИ-2022

Сборная Швеции Фото: globallookpress.com
Шведы в своем полуфинале обыграли Канаду со счетом 5:3, а британцы одержали победу над командой США — 8:4.
Матч за 3-е место пройдет 18 февраля, финал — 19 февраля.
Напомним, что сборная России не пробилась в плей-офф, уступив в последнем матче Великобритании.
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