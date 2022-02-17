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    Швеция и Великобритания сыграют в финале мужского турнира по керлингу на ОИ-2022

    Пекин-2022 Кёрлинг
    На Олимпиаде в Пекине определились финалисты мужского турнира по керлингу — в финале встретятся сборные Швеции и Великобритании.

    Сборная Швеции
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    Сборная Швеции

    Шведы в своем полуфинале обыграли Канаду со счетом 5:3, а британцы одержали победу над командой США — 8:4.

    Матч за 3-е место пройдет 18 февраля, финал — 19 февраля.

    Напомним, что сборная России не пробилась в плей-офф, уступив в последнем матче Великобритании.

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    Следить за всеми соревнованиями Олимпиады-2022 можно в онлайне LiveSport.Ru. Таблица медального зачета обновляется в режиме реального времени. Ежедневно — подробные итоги и анонсы соревнований, фотогалереи главных стартов Пекина-2022.

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