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    Валиеву могут не допустить к показательным выступлениям на Олимпиаде в Пекине

    Пекин-2022 Фигурное катание Сборная России Допинг
    Российскую фигуристку Камилу Валиеву могут не допустить к участию в гала-вечере по итогам Олимпиады в Пекине.

    Камила Валиева
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    Камила Валиева

    По информации «Матч ТВ», это связано с допинг-скандалом, в который попала 15-летняя спортсменка на Играх.

    Отмечается, что даже попадание в тройку в женском одиночном турнире не гарантирует Валиевой участие в гала-вечере.

    Гала-вечер фигуристов состоится 20 февраля и будет продолжаться два с половиной часа. Для участия в гала отбираются призеры в каждом виде, а также другие фигуристы на усмотрение организаторов.

    Ранее стало известно, что МОК не будет проводить церемонию награждения призеров личных соревнований фигуристок во время Олимпиады в Пекине в том случае, если в числе медалистов окажется Валиева.

    Напомним, Спортивный арбитражный суд (CAS) допустил Валиеву к участию в личном турнире Олимпиады-2022, несмотря на то, что ее декабрьская допинг-проба дала положительный результат.

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