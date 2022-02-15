Цветков: Настолько истощен после гонок, что выдать какие-то эмоции невероятно сложно

Российский биатлонистрассказал о своем эмоциональном состоянии после эстафеты на Олимпиаде в Пекине.

Россияне лидировали перед последним огневым рубежом с отрывом в 59 секунд, но Эдуард Латыпов допустил пять промахов и пропустил вперед норвежцев и французов.

«Я рад, что удалось сработать на рубеже. Очень сложные погодные условия, ветер сильно меняется. Не сказать, что это заметно по флажкам. Но на стойке очень сложно: не знаю, как залетали некоторые выстрелы. Я заметил, когда ты идешь один, стрелять еще сложнее.

Поддержали ли мы Латыпова? Мы Эдуарду всё сказали. Об этом не стоит говорить.

Я настолько истощен после своих индивидуальных гонок, что сейчас мне невероятно сложно выдать какие-то эмоции. В последние дни я замечаю за собой, что я не волнуюсь ни перед гонками, ни после. Олимпиада раз в четыре года, все к ней готовятся, это пик для спортсменов. Так что медаль — это очень круто для меня, тем более, в таком сезоне», — приводит слова Цветкова «Матч ТВ».

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