Латыпов: После второго промаха стало тяжело внутри. Все могло быть гораздо хуже

Российский биатлонистрассказал о поддержке со стороны партнеров по команде после эстафеты на Олимпиаде в Пекине.

Россияне лидировали перед последним огневым рубежом с отрывом в 59 секунд, но Эдуард Латыпов допустил пять промахов и пропустил вперед норвежцев и французов.

«Мне ребята уже все сказали (слова поддержки — прим.). Когда я пришел, я только извинялся. А ребята были довольными и веселыми — их поддержка меня в ту же секунду взбодрила. Без их слов я бы даже не смог подняться. Их слова меня окрылили. Я благодарен ребятам, они провели крутую гонку.

Лежку отработал уверенно, шел своим темпом. Подходил к стойке и понимал, что сильный ветер. Надеялся, что он стихнет. Первым выстрелом на стойке был далекий промах, дальше я старался работать в ритме. И потом тут же второй промах, мне так стало тяжело внутри…

Я пытался собраться. Не знаю, как я дальше закрывал, использовал доппатроны. Все могло быть гораздо хуже. Слава богу, с этим справился и дотерпел финишный круг. Для меня это был самый сложный рубеж», — приводит слова Латыпова «Матч ТВ».

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