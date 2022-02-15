Российская фристайлистка Таталина заняла четвертое место на ОИ-2022

Российская фристайлистказаняла четвертое место в соревновании по слоупстайлу на зимних Олимпийских играх в Пекине.

За свою лучшую попытку в финале соревнований россиянка получила 75.51 балла.

Золотую медаль завоевала Матильда Гремо из Швейцарии с лучшим результатом 86.56, серебро у китаянки Эйлин Гу (86.23), замкнула тройку призерок эстонка Келли Силдару (82.06).

Напомним, Олимпийские игры проходят в Пекине с 4 по 20 февраля. Всего будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта.

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