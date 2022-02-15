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    Российская фристайлистка Таталина заняла четвертое место на ОИ-2022

    Пекин-2022 Фристайл Сборная России
    Российская фристайлистка Анастасия Таталина заняла четвертое место в соревновании по слоупстайлу на зимних Олимпийских играх в Пекине.

    Анастасия Таталина
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    Анастасия Таталина

    За свою лучшую попытку в финале соревнований россиянка получила 75.51 балла.

    Золотую медаль завоевала Матильда Гремо из Швейцарии с лучшим результатом 86.56, серебро у китаянки Эйлин Гу (86.23), замкнула тройку призерок эстонка Келли Силдару (82.06).

    Напомним, Олимпийские игры проходят в Пекине с 4 по 20 февраля. Всего будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта.

    Вся Олимпиада-2022

    Следить за всеми соревнованиями Олимпиады-2022 можно в онлайне LiveSport.Ru. Таблица медального зачета обновляется в режиме реального времени. Ежедневно — подробные итоги и анонсы соревнований, фотогалереи главных стартов Пекина-2022.

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