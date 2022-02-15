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    Российские конькобежки проиграли в бронзовом финале командной гонки преследования на ОИ-2022

    Пекин-2022 Коньки Сборная России
    Российские конькобежки проиграли Нидерландам в бронзовом финале командной гонки преследования на Олимпиаде в Пекине.

    Евгения Лаленкова
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    Евгения Лаленкова

    Елизавета Голубева, Евгения Лаленкова и Наталья Воронина уступили нидерландским конькобежкам 1,80 секунды.

    Золотые медали завоевала команда Канады, победившая в главном финале японских конькобежек.

    Канадская сборная выиграла в финале с олимпийским рекордом — 2 минуты 53,44 секунды.

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