Российские конькобежки проиграли в бронзовом финале командной гонки преследования на ОИ-2022

Российские конькобежки проиграли Нидерландам в бронзовом финале командной гонки преследования на Олимпиаде в Пекине.

Елизавета Голубева, Евгения Лаленкова и Наталья Воронина уступили нидерландским конькобежкам 1,80 секунды.

Золотые медали завоевала команда Канады, победившая в главном финале японских конькобежек.

Канадская сборная выиграла в финале с олимпийским рекордом — 2 минуты 53,44 секунды.

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