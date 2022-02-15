Российские конькобежки проиграли в бронзовом финале командной гонки преследования на ОИ-2022

Евгения Лаленкова Фото: globallookpress.com
Елизавета Голубева, Евгения Лаленкова и Наталья Воронина уступили нидерландским конькобежкам 1,80 секунды.
Золотые медали завоевала команда Канады, победившая в главном финале японских конькобежек.
Канадская сборная выиграла в финале с олимпийским рекордом — 2 минуты 53,44 секунды.
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